Главный судебный пристав Омской области заключён под стражу

Омск, , 06:55 — REGNUM По ходатайству следствия заключён под стражу главный судебный пристав Омской области Владимир Витрук, обвиняемый в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении Витрука расследуется уголовное дело по п."в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере»). По предварительным данным, в феврале 2018 года Витрук получил через посредника взятку в сумме 300 тысяч рублей за незаконное снятие ареста с автомобиля должника. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по региону.

29 ноября суд избрал Витруку меру пресечения — заключение под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается.

Напомним, Владимир Витрук исполнял обязанности руководителя УФССП России по Омской области с декабря 2015 года. В июле 2016 года он был утверждён в этой должности.