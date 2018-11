В Китае завершилась спасательная операция после взрыва на химическом заводе

Шицзячжуан, Китай, , 05:54 — REGNUM Завершились поисково-спасательные работы на химическом заводе в городе Чжанцзякоу восточной северной провинции Хэбэй после детонации грузовика с взрывоопасными химикатами, унесшем жизни 23 человек, сообщает 29 ноября агентство Синьхуа.

После взрыва на месте не было зафиксировано загрязнения воздуха, что было выявлено в результате экологического мониторинга и сбора проб, сообщили исполнительный вице-мэр города Чжанцзякоу Го Ин.

Напомним, что трагедия произошла около 12:40 по местному времени в районе Цяодун города Чжанцзякоу 28 ноября, в результате чего, по окончательным данным 23 человека погибли, еще 22 получили ранения. Причиной взрыва стала детонация грузовика, перевозившего взрывоопасное вещество.

Взрыв на предприятии Haipo'er New Energy Technology Co., Ltd. Близ химического завода Hebei Shenghua Chemical Industry спровоцировал возгорание 38 грузовиков и 12 легковых автомобилей поблизости, а также повреждение линий электропередач, в результате чего несколько близлежащих предприятий остались без света. Расследование продолжается.

