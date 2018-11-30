Шахта Денисовская, где погиб под обвалом человек, работает в штатном режиме

Якутск, , 05:56 — REGNUM Угледобывающая компания «Колмар», на принадлежащем которой горнообогатительном комбинате «Денисовский» при обвале 28 ноября погиб шахтёр, выражает соболезнования его родственникам и информирует о возобновлении работы в подземных выработках. Работникам шахты ничего не угрожает, последствия обвала устранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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Обрушение горной породы, случившееся накануне, в УК «Колмар» характеризуют как локальное. Погиб от случившегося на глубине 120 метров ЧП мужчина, занимавший должность машиниста горных выемочных машин. В шахте он проработал 10 лет, уточняют в компании. Родным и близким погибшего горняка «Колмар» выражает соболезнования.

«До последнего момента в наших сердцах была надежда на его жизнь. Примите чувства глубокого сопереживания. Мы вместе с вами перенесли сегодня эту тяжелую утрату. Его преданность работе снискала ему уважение всех, кто его знал, — сказал генеральный директор УК «Колмар» Артём Левин, пояснив. — Компания окажет всестороннюю поддержку семье погибшего, будут проведены все выплаты в соответствии с коллективным договором».

Сейчас обрушение уже ликвидировано, проведены дополнительные мероприятия по креплению кровли штрека, расчищена территория, где произошла авария. В настоящий момент находящимся в шахте сотрудникам ничего не угрожает, заверили в УК «Колмар». Электроснабжение, вентиляция и другие системы, обеспечивающие работу, функционируют в штатном режиме, а соблюдению техники безопасности на производстве «Колмар» пообещала уделять особое внимание. Причины случившегося ЧП будет устанавливать спецкомиссия.

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Как сообщало ИА REGNUM, обрушение породы в шахте ГОК «Денисовский» произошло вечером 28 ноября. В подземных выработках на тот момент находилось 55 человек, в том числе 34 — на аварийном участке. Оказавшегося под завалами шахтёра до последнего надеялись найти живым: на месте обрушения дежурили травматолог и хирург, работы по спасению мужчины велись в три смены.