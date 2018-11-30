На Украине преступник заживо залил цементом пенсионера

Николаев, Украина, , 05:55 — REGNUM Неизвестный нанес удары ножом пенсионеру в украинском Вознесенске, а затем залил жертву цементом в подвале, сообщает прокуратура Николаевской области Украины.

Сообщается, что преступление произошло в ночь на 24 ноября. Преступник напал на пенсионера с ножом на почве личной неприязни и нанес ему 11 ножевых ранений. После этого он отнес раненого старика в подвал и залил его цементом.

Полиция задержала 33-летнего подозреваемого. Заведено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Отметим, власти Украины считают, что страна готова ко вхождению «в Европу». Однако социальное неблагополучие после таких заявлений вовсе не испаряется. Украинский политик Спиридон Килинкаров в начале октября заявил, что идею евроинтеграции навязали народу, будто бы она может решить проблемы нищеты и безработицы.

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