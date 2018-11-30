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В Индии пилот параплана спас туриста ценой своей жизни

Происшествия

Произошедшее попало на видео

Нью-Дели, 30 ноября 2018, 05:31 — REGNUM  В индийском штате Западая Бенгалия пилот Пурушоттам Тимсина погиб в результате падения параплана, сообщает The Mirror.

Сообщается, что при падении параплана пилот успел спасти пассажира, однако сам получил травмы, не совместимые с жизнью. Видео падения было опубликовано на YouTube.

Как заявил изданию неназванный друг пилота, во время полета были проигнорированы меры безопасности. К примеру, на самом пилоте не было защитного шлема. В настоящее время полиция расследует происшествие.

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Авиапроисшествия
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