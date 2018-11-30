Туристка из России скончалась в больнице Гоа

Гоа, Индия, , 05:24 — REGNUM Российская туристка скончалась в больнице индийского Гоа, сообщает газета Times of India.

Сообщается, что гражданка России со своим супругом прибыла на Гоа в середине ноября. Позднее, 27 ноября, она обратилась в больницу с жалобами на плохое самочувствие. На следующий день женщина скончалась.

Пока точная причина смерти российской гражданки не известна, местные СМИ предполагают, что ее смерть связана с употреблением наркотических веществ. Ее супруг опровергает эту информацию и заявляет, что они употребляли лишь алкоголь.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в США скончался отбывавший заключение российский гражданин М.Д. Амар. Он умер в одном из медицинских центров штата Вашингтон.

Читайте ранее в этом сюжете: В США умер находившийся в заключении гражданин РФ