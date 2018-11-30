Во Франции сдалась полиции женщина, угрожавшая взорвать банк

Париж, , 05:00 — REGNUM Во французском Алесе женщина, угрожавшая взорвать здание банка LCL, сдалась полиции, сообщает Midi Libre.

Издание сообщает, что женщина согласилась сдаться после часовых переговоров с сотрудниками полиции. В настоящее время ее содержат под стражей. Также ее планирует направить на психиатрическую экспертизу.

Ранее, утром 29 ноября, неизвестная женщина вошла в банк LCL и объявила об имеющейся у нее бомбе. После этого на место происшествия прибыла полиция и оцепила здание. Персонал и посетители банка были эвакуированы.