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Во Франции сдалась полиции женщина, угрожавшая взорвать банк

Происшествия

Ей предстоит психиатрическая экспертиза

Париж, 30 ноября 2018, 05:00 — REGNUM  Во французском Алесе женщина, угрожавшая взорвать здание банка LCL, сдалась полиции, сообщает Midi Libre.

Издание сообщает, что женщина согласилась сдаться после часовых переговоров с сотрудниками полиции. В настоящее время ее содержат под стражей. Также ее планирует направить на психиатрическую экспертизу.

Ранее, утром 29 ноября, неизвестная женщина вошла в банк LCL и объявила об имеющейся у нее бомбе. После этого на место происшествия прибыла полиция и оцепила здание. Персонал и посетители банка были эвакуированы.

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