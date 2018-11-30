В Петербурге эвакуировали людей из Дома Зингера после сообщений о бомбе

Санкт-Петербург, , 04:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге вечером 29 ноября эвакуировали посетителей и работающих в Доме Зингера из-за сообщений о якобы заложенной бомбе в здании, сообщает Neva.Today.

Сообщается, что после эвакуации людей полицейские и саперы приступили к осмотру здания. После осмотра помещений бомба не была обнаружена, после чего людям разрешили заходить внутрь.

Ранее из-за сообщений о бомбе был эвакуирован торговый центр Смайл в Невском районе Северной столице. Специалисты после осмотра помещения также не нашли бомбу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность звонившего с сообщением о минировании.