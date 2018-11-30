В Петербурге автомобиль сбил ребенка на «зебре»

Санкт-Петербург, , 04:41 — REGNUM На Софийской улице петербургского района Купчино 28-летний автомобилист на иномарке Hyundai Solaris сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что 12-летний мальчик переходил дорогу и был сбит водителем иномарки. В результате столкновения ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель скрылся с места преступления, однако правоохранители смогли задержать его на Пражской улице. В настоящее время полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября водитель BMW в Санкт-Петербурге сбил на нерегулируемом пешеходном переходе коляску с ребенком 2018 года рождения. Ребенок получил травмы средней степени тяжести. Водитель не скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов ведут разбирательство инцидента.

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