Во время перестрелки в Канаде был ранен полицейский

Оттава, , 04:27 — REGNUM В результате перестрелки, произошедшей в канадском Пелхэме, пострадал сотрудник полиции, сообщает телеканал CTV.

Сообщается, что в одном из спальных районов города произошла перестрелка, в которую оказались вовлечены два сотрудника полиции, патрулировавшие район. Один из полицейских был тяжело ранен и госпитализирован на вертолете. Второй правоохранитель не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в канадском Кингстоне произошла перестрелка в отделении неотложной помощи в больнице. Сообщается, что полицейские доставляли в больницу заключенного, который выхватил табельное оружие у конвоира и открыл огонь. В результате стрельбы сотрудник полиции получил ранения.

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