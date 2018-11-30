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Во время перестрелки в Канаде был ранен полицейский

Происшествия

Он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу на вертолете

Оттава, 30 ноября 2018, 04:27 — REGNUM  В результате перестрелки, произошедшей в канадском Пелхэме, пострадал сотрудник полиции, сообщает телеканал CTV.

Сообщается, что в одном из спальных районов города произошла перестрелка, в которую оказались вовлечены два сотрудника полиции, патрулировавшие район. Один из полицейских был тяжело ранен и госпитализирован на вертолете. Второй правоохранитель не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в канадском Кингстоне произошла перестрелка в отделении неотложной помощи в больнице. Сообщается, что полицейские доставляли в больницу заключенного, который выхватил табельное оружие у конвоира и открыл огонь. В результате стрельбы сотрудник полиции получил ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде заключенный устроил стрельбу в больнице

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