Маньяк-убийца из США сознался в 90 преступлениях

Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Американский убийца Сэмюэл Литтл, отбывающий пожизненное заключение за убийство трех человек, признался, что на самом деле совершил 90 убийств, сообщает BBC.

По данным телеканала, в настоящее время сотрудники ФБР проверяют заявление заключенного о совершенных им преступлениях. Следователи уже подтвердили его причастность к 34 убийствам, совершенным в период с 1970 по 2005 год. Его приговорили в 2012 году за три совершенных убийства к пожизненному сроку заключения в тюрьме.

Сообщается, что жертвами маньяка становились в основном женщины — проститутки и наркозависимые. Также отмечается, что преступник начал раскрывать информацию о других своих преступлениях в обмен на перевод в другую тюрьму.