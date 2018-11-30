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В Мордовии создадут Центр управления в кризисных ситуациях

Происшествия

Средства на проект выделят из федерального бюджета

В Мордовии создадут Центр управления в кризисных ситуациях
Иллюстрация: Academygps.ru
Сотрудники Академии государственной противопожарной службы МЧС России на учениях

Саранск, 30 ноября 2018, 01:41 — REGNUM  Премьер-министр Мордовии Владимир Сушков встретился с заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николаем Гречушкиным. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Стороны обсудили создание Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) в регионе. Отмечается, что центр станет органом управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В правительстве подчеркнули, что проект прошел федеральную государственную экспертизу, а необходимые для его создания средства будут выделены из федерального бюджета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе текущего года глава Мордовии Владимир Волков и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев рассмотрели вопрос реконструкции здания для размещения центра управления в кризисных ситуациях. На тот момент подразделения центра размещались в здании пожарного депо федеральной противопожарной службы и на площадях информационного центра Мордовия, что приводило к снижению оперативности реагирования на возникающие происшествия.

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Противопожарная безопасность
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