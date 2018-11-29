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Самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кёльне

Происшествия

Канцлер ФРГ летела в Буэнос-Айрес на саммит «Большой двадцатки»

Берлин, 29 ноября 2018, 23:57 — REGNUM  Самолет канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в аэропорту Кёльна на пути на саммит «Большой двадцатки», который должен начаться 30 ноября в Буэнос-Айресе (Аргентина). Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает агентство DPA.

Сообщается, что из-за технических неполадок самолет Меркель Airbus «Конрад Аденауэр"был вынужден прервать свой полет из Берлина в Буэнос-Айрес на саммит «Большой двадцатки».

Спустя всего полчаса после начала полета самолет Меркель развернулся в воздушном пространстве Нидерландов и приземлился в немецком Кёльне. Там канцлер пересела на запасной самолет.

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Авиапроисшествия
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