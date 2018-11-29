Глава турфирмы после гибели ребенка при пожаре на турбазе арестована

Нижний Новгород, , 22:55 — REGNUM Директора ООО «Галерея Вип-Тур» — организатора выезда школьников на турбазу ForRest house, где при пожаре погиб ребенок, заключили под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, компания зарегистрирована в налоговой в феврале 2013 года, основным видом деятельности ООО «Галерея Вип-Тур» указана деятельность туристских агентств и туроператоров, а дополнительной — деятельность по дополнительному образованию.

В сентябре 2018 года женщина создала туристский продукт — выезд подростков в гостиницу ForRest house в Городецком районе с целью организации отдыха и досуга школьников. После утверждения проекта для организации отдыха подростков, она заключила договор аренды коттеджа.

14 детей прибыли на место отдыха 28 октября. «Причем сопровождающие туристов не обладали знаниями и специальными навыками действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе навыками действия по эвакуации детей при пожаре», — подчеркнули в ведомстве. Во время пожара в результате отсутствия грамотной эвакуации один из туристов погиб в результате отравления продуктами горения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар на турбазе произошел в ночь на 2 ноября. В здании в момент трагедии находилось 16 человек, из которых 14 детей. Во время пожара в трехэтажном деревянном корпусе спавший на последнем этаже ребенок не смог самостоятельно выбраться.

По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека и о причинении смерти по неосторожности.

Накануне отец погибшего при пожаре мальчика опубликовал в одной из соцсетей пронзительное обращение к сыну, которому 27 ноября исполнилось бы 12 лет.

«Эту боль невозможно пережить! Сейчас заведено уголовное дело. Мы очень надеемся, что следствие разберется и накажет всех виновных!!! Мы пойдем до конца! Сынок, мы обещаем, все будут наказаны!!!» — пишет мужчина.

По его словам, в здании не работал ни один из огнетушителей, а пожарная сигнализация не сработала.

«…У нас не было ни капли сомнения, что организатор позаботится о безопасности наших детей. Красивая картинка! А по факту халатность, безответственные взрослые, не имеющие образования. Одна фальшь…» — также добавил отец погибшего мальчика.

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