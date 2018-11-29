Главу Саратовского главка МЧС по ходатайству УФСБ отстранили от должности

Саратов, , 22:16 — REGNUM Волжский районный суд Саратова отстранил от должности главу регионального управления МЧС Игоря Качева на время расследования уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий. С ходатайством об отстранении от должности обратился следователь УФСБ по Саратовской области Илья Литвинов.

По мнению следователя, находясь на своей должности, Качев может оказывать давление на свидетелей или уничтожить документы, являющиеся доказательствами по уголовному делу, сообщает «Коммерсантъ».

При этом адвокат Качева Нина Царева заявила, что в отстранении от должности нет необходимости, поскольку ее подзащитный признал вину и готов сотрудничать со следствием. В настоящее время Качев находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Качев был задержан 28 ноября, вместе с ним задержали его заместителя Алексея Власова, который возглавляет управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

По данным источника в МЧС, оба чиновника были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий при заключении государственных контрактов. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Факты злоупотребления удалось установить в рамках совместных действий управления собственной безопасности МЧС и регионального управления ФСБ.

При этом сегодня Качев после задержания вышел на работу, что подтвердили в спасательном ведомстве, отказавшись комментировать задержание.

Игорь Качев является двоюродным братом губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

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