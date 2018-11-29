Напротив Большого цирка в Москве загорелся девятиэтажный жилой дом

Москва, 29 ноября 2018, 21:57 — REGNUM Пожар в девятиэтажном жилом доме произошёл вечером 29 ноября на юго-западе Москвы, сообщили в столичном управлении МЧС России.
По информации ведомства, возгорание возникло в одной из квартир на шестом этаже дома № 18 по Ломоносовскому проспекту, который расположен напротив Большого московского цирка.
Сообщается, что в целях безопасности из дома были эвакуированы жильцы одного из подъездов. В ходе тушения огня пожарными были спасены семь человек, в том числе один ребёнок.
Площадь, охваченная огнём, составила десять квадратных метров. В течение часа возгорание удалось ликвидировать.
Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.
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