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По факту нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре возбуждено дело

Происшествия

В Краснодаре неизвестный нанёс огнестрельные ранения двум правоохранителям, после чего был ликвидирован

По факту нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре возбуждено дело
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Уголовное дело

Краснодар, 29 ноября 2018, 20:32 — REGNUM  Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По предварительным данным следствия, вечером 29 ноября возле продовольственного магазина по улице Гагарина неизвестный мужчина открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам Росгвардии, находившимся в припаркованном патрульном автомобиле.

Уточняется, что оба сотрудника в этот момент находились при исполнении служебных обязанностей. Ответным огнём преступник был ликвидирован.

Правоохранители получили огнестрельные ранения и в настоящее время доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На месте работает следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы инцидента.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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