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По факту нападения на бойцов Росгвардии в Краснодаре возбуждено дело

Происшествия

Нападавший был убит на месте

По факту нападения на бойцов Росгвардии в Краснодаре возбуждено дело
Иллюстрация: Rosgvard.ru
Сотрудник Росгвардии

Краснодар, 29 ноября 2018, 20:24 — REGNUM  Уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре 29 ноября возбудил Следственный комитет России, сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как предварительно установлено, вечером 29 ноября на улице Гагарина рядом с продуктовым магазином мужчина, чья личность пока не установлена, открыл стрельбу по двум сотрудникам Росгвардии, находившимся при исполнении в патрульном автомобиле. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Двое сотрудников ведомства получили огнестрельные ранения — они были госпитализированы.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи. Они устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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