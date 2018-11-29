В Краснодаре неизвестный мужчина обстрелял сотрудников Росгвардии

Краснодар, , 20:10 — REGNUM На одной из улиц Краснодара неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, сообщает 29 ноября ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

По информации представителя Росгвардии, злоумышленник открыл огонь по двоим сотрудникам ведомства, сидевшим внутри служебной машины.

Ответным огнем нападавший был уничтожен, оба сотрудника Росгвардии были ранены. У одного из них касательное ранение головы, другой ранен в руку.

Обоих доставили в больницу, медики не высказывают опасений за их жизнь.

Мотивы нападавшего пока не выяснены. его личность устанавливается.

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