В Киргизии шаман «лечил» уколами в пупок ребенка, больного раком крови

Бишкек, , 20:02 — REGNUM В Киргизии врачи продолжают жаловаться на бездействие правоохранительных органов, которые всё ещё не арестовали лжеврача Хашима Зайналиева, по вине которого уже умерла болевшая раком груди женщина. Об этом сообщил детский онколог, профессор Эмиль Макимбетов на своей странице в Facebook.

«Шаманство продолжается. Вчера к нам поступила девочка пяти лет после издательств знахаря «Хашима Кокжарского», — пишет он.

По словам врача, ранее родители девочки обратились в специализированное медицинское учреждение в городе Ош. У ребенка диагностировали лейкоза (рак крови — Прим. ИА REGNUM ). После этого родители приехали в Бишкек, где доктора хотели положить девочку в стационар. Однако, узнав о том, что их дочери нужно проводить химиотерапию, родители отказались от госпитализации.

«Оказалось, что больше недели родственники девочки лечились у знахаря, который дал 100 процентов гарантии на излечение. Непонятно, как лечил, но когда появилась гематурия или кровь в моче, делал какие-то уколы в область выше пупка. Ужас, мракобесие, не знаю как выразиться ещё!», — возмущен профессор Макимбетов.

Онколог подчеркивает, что сейчас состояние юной пациентки очень тяжёлое — печень и селезёнка сильно увеличены, а раковые клетки распространились по всему организму.

«Возможно, ещё идёт действие ядов, которые использовал лжеврач, и непонятно, каких ядов или трав. Необходимо срочно прикрыть эту лавочку. Но писать заявление в милицию родственники не собираются. Мы напишем на имя директора рапорт. Но время на лечение уже упущено, тем более, что там острый лимфолейкоз, где можно получить полное выздоровление. Надо прекратить этот беспредел, не каменный век всё-таки», — подытожил доктор.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Хашим Зайналиев провел незаконную операцию по ампутации груди женщине, у которой онкологи диагностировали рак молочных желез. При этом знахарь не использовал никакого наркоза. В итоге пациентка скончалась.

Отметим, что по данному факту правоохранительные органы Киргизии возбудили уголовное дело по статье «Незаконное врачевание», предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Однако из-за того, что родственники умершей отказались выдвигать обвинения против лжеврача, расследование прекратили.