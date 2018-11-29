ФСБ задержала двоих участников нападения на псковских десантников в Чечне

Грозный, , 20:02 — REGNUM Двое боевиков, участвовавших в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, задержаны 28 ноября сотрудниками ФСБ. Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев входили в банду Басаева и Хаттаба. Оба задержанных помещены под стражу, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Им могут инкриминировать совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». По данным ведомства, уже осуждены на длительные сроки лишения свободы в разные годы за эти преступления 13 членов банды.

В настоящее время суд рассматривает уголовное дело в отношении еще двоих соучастников нападения на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, совершенного в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни.

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Напомним, 29 февраля 2000 банда вооруженных боевиков численностью более 2500 человек совершила нападение на десантников из воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина. 90 псковских десантников приняли бой, в котором погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Они смогли уничтожить около 500 боевиков.

22 десантника были представлены к званию Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров награждены Орденом Мужества (63 из них — посмертно).

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