Четверг, 29 Ноября 2018 года
21:21:35 МСК

В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

Происшествия

Два человека получили ранения

В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии
BenjaminNelan
Стрельба

Краснодар, 29 ноября 2018, 19:45 — REGNUM  Двое сотрудников Росгвардии получили ранения в результате атаки со стороны неизвестного в Краснодаре вечером 29 ноября.

По предварительным данным, ЧП произошло в микрорайоне «Фестивальный». По информации «Кубань24», неизвестный обстрелял наряд Росгвардии. Двое сотрудников ранены, сам нападавший был застрелен.

На место ЧП, по сообщению регионального СУ СКР, выехали следователи. Информация уточняется.

Читайте развитие сюжета: По факту нападения на бойцов Росгвардии в Краснодаре возбуждено дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на представителей органов власти
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить