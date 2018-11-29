Из Армении экстрадировали члена банды, угонявшей дорогие авто в России

Бишкек, , 19:07 — REGNUM Генеральная прокуратура Армении по просьбе киргизстанских коллег экстрадировала в Киргизию для привлечения к уголовной ответственности члена транснациональной преступной группировки, специализировавшейся на краже дорогих автомобилей в России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что помимо угона машин и последующей их перепродажи на территории других входящих в Евразийский экономический союз странах, участники этой группировки также занималась контрабандными поставками дорогостоящих авто из Грузии в Киргизию.

ИА REGNUM напоминает, что правоохранительные органы арестовали большую часть участников этой преступной группировки еще в январе 2018 года, но некоторым членам банды удалось скрыться. Их объявили в международный розыск.

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Также были арестованы сотрудники государственной регистрационной службы Киргизии, помогавшие преступникам легализовать угнанные автомобили. Кроме того, следствие подозревает сотрудников других государственных органов Киргизии, Казахстана и России в оказании помощи угонщикам при пересечении границ этих стран.

Отметим, что помимо всего прочего, бандиты занимались наркоторговлей — они обменивали угнанные машины на наркотические препараты в Таджикистане, а наркотики поставляли на территорию России.