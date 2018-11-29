Тюменка отсудила 200 тыс. рублей у коммунальщиков за две тяжёлые операции

Тюмень, , 18:13 — REGNUM В Тюмени коммунальная фирма заплатит пенсионерке, сломавшей лодыжку вблизи остановки, 200 тыс. рублей. Женщине из-за ненадлежащей работы коммунальщиков пришлось перенести две сложные операции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Судом установлено, что 30 ноября 2017 года 59-летняя жительница Тюмени пошла в поликлинику. Вблизи остановки «Розы Трениной» на улице Широтной она поскользнулась и упала — асфальт не был очищен от наледи. Прохожие вызвали скорую помощь. Женщину сразу госпитализировали и ей пришлось перенести две операции. Эксперты заключили, что её здоровью был причинён тяжкий вред.

В апреле 2018 года пенсионерка обратилась с жалобой в прокуратуру. Надзорное ведомство представило её интересы в суде. Выяснилось, что обязанность по содержанию территории возле остановочного комплекса лежала на ООО «Гарни». Суд вынес решение о взыскании с указанной фирмы 200 тыс. рублей в пользу пострадавшей.

Отметим, что плохая чистка от наледи довольно часто оборачивается для граждан травмами, а для коммунальщиков — штрафами и компенсациями вреда здоровью пострадавшим. Так, в 2016 года в Екатеринбурге суд взыскал с администрации Орджоникидзевского района города и фирмы, занимавшейся содержанием тротуаров, 40 тысяч рублей в пользу пострадавшей во время гололёда женщины.

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