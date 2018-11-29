Четверг, 29 Ноября 2018 года
18:02:38 МСК

Полиция Италии задержала мужчину, захватившего заложников

Происшествия

Мужчина находился в неадекватном состоянии, оружия у него не было

Полиция Италии задержала мужчину, захватившего заложников
djedj
Полиция Италии

Фьюджи, Италия, 29 ноября 2018, 17:22 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали 28-летнего мужчину, захватившего более 20 человек в заложники в одном из колледжей города Фьюджи, передает Rainews в четверг, 29 ноября.

По информации издания, мужчина сначала захватил в заложники директора лицея, а потом привел его в класс, где находились около 20 учащихся.

Мужчина находился в неадекватном состоянии, оружия у него не было. Правоохранители при задержании использовали перцовый спрей. После задержания мужчина был доставлен в психиатрическое отделение местной больницы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить