В Кабардино-Балкарии ликвидирована банда экстремистов

Нальчик, , 17:04 — REGNUM В Кабардино-Балкарии силовики раскрыли и нейтрализовали религиозно-экстремистскую ячейку. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Сообщается, что спецоперация была проведена ФСБ совместно с силами полиции в Майском районе республики. Четверо боевиков оказали вооруженное сопротивление при задержании и трое из них были ликвидированы. Ещё одного удалось задержать.

Уточняется, что боевики следовали на автомобили «Жигули» седьмой модели и не отреагировали на законное требование силовиков остановиться и открыли огонь. По данным ФСБ эта ячейка боевиков планировала убийства силовиков и крупных бизнесменов.

У боевиков было изъято оружие и «средства поражения», какие именно не уточняется. Также не данных о том, когда именно была проведена спецоперация.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».