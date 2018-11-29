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В Кабардино-Балкарии ликвидирована банда экстремистов

Происшествия

Ликвидированы трое боевиков, ещё один задержан

Нальчик, 29 ноября 2018, 17:04 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии силовики раскрыли и нейтрализовали религиозно-экстремистскую ячейку. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Сообщается, что спецоперация была проведена ФСБ совместно с силами полиции в Майском районе республики. Четверо боевиков оказали вооруженное сопротивление при задержании и трое из них были ликвидированы. Ещё одного удалось задержать.

Уточняется, что боевики следовали на автомобили «Жигули» седьмой модели и не отреагировали на законное требование силовиков остановиться и открыли огонь. По данным ФСБ эта ячейка боевиков планировала убийства силовиков и крупных бизнесменов.

У боевиков было изъято оружие и «средства поражения», какие именно не уточняется. Также не данных о том, когда именно была проведена спецоперация.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

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Боевики в Кабардино-Балкарии
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