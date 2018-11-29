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Группа экстремистов уничтожена в Кабардино-Балкарии

Происшествия

Бандиты готовили убийства сотрудников правоохранительных органов

Нальчик, 29 ноября 2018, 16:51 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии ликвидированы три члена религиозно-экстремистской ячейки. Нейтрализованные преступники планировали убийства сотрудников правоохранительных органов и бизнесменов. При задержании они оказали вооруженное сопротивление силовикам и были уничтожены, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе СКР.

Сотрудники ФСБ и МВД предприняли попытку остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2107. Однако находившиеся в автомобиле боевики не подчинились законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и открыли по ним огонь. В ходе боестолкновения бандиты были уничтожены. Один из них задержан.

Во время спецоперации никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. На месте преступления обнаружено оружие боевиков и средства поражения. В настоящее время устанавливаются личности нападавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Незаконный оборот оружия».

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Боевики в Кабардино-Балкарии
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