Группа экстремистов уничтожена в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 16:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ликвидированы три члена религиозно-экстремистской ячейки. Нейтрализованные преступники планировали убийства сотрудников правоохранительных органов и бизнесменов. При задержании они оказали вооруженное сопротивление силовикам и были уничтожены, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе СКР.

Сотрудники ФСБ и МВД предприняли попытку остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2107. Однако находившиеся в автомобиле боевики не подчинились законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и открыли по ним огонь. В ходе боестолкновения бандиты были уничтожены. Один из них задержан.

Во время спецоперации никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. На месте преступления обнаружено оружие боевиков и средства поражения. В настоящее время устанавливаются личности нападавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Незаконный оборот оружия».