Губернатора штата Рио-де-Жанейро обвинили в коррупции

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 16:04 — REGNUM В Бразилии в своей официальной резиденции задержан губернатор штата Рио-де-Жанейро Луис Фернанду Пезау. Постановление на арест выдал Верховный суд. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

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Пезау обвинили в коррупции. Ему вменяются отмывание денег, участие в коррупционных схемах, причастность к деятельности организованных преступных групп. Речь идёт о периоде времени с 2007 по 2015 год.

Также был задержан ещё ряд высокопоставленных чиновников из окружения губернатора. Уточняется, что задержания проходили в рамках крупной антикоррупционной операции, связанной с расследованием коррупционных дел в компании Petrobras.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году бразильская госкомпания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала. Тогда в ходе проведённой крупномасштабной полицейской операции в компании были выявлены схемы отмывания денег, продаж нефтепродуктов по искусственно завышенным ценам, путём чего осуществлялся подкуп высших должностных лиц. В деле фигурировали около пятидесяти человек, большинство из которых — члены правящей коалиции.

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