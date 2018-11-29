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Губернатора штата Рио-де-Жанейро обвинили в коррупции

Происшествия

В настоящее время Луис Фернанду Пезау задержан

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 ноября 2018, 16:04 — REGNUM  В Бразилии в своей официальной резиденции задержан губернатор штата Рио-де-Жанейро Луис Фернанду Пезау. Постановление на арест выдал Верховный суд. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

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Пезау обвинили в коррупции. Ему вменяются отмывание денег, участие в коррупционных схемах, причастность к деятельности организованных преступных групп. Речь идёт о периоде времени с 2007 по 2015 год.

Также был задержан ещё ряд высокопоставленных чиновников из окружения губернатора. Уточняется, что задержания проходили в рамках крупной антикоррупционной операции, связанной с расследованием коррупционных дел в компании Petrobras.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году бразильская госкомпания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала. Тогда в ходе проведённой крупномасштабной полицейской операции в компании были выявлены схемы отмывания денег, продаж нефтепродуктов по искусственно завышенным ценам, путём чего осуществлялся подкуп высших должностных лиц. В деле фигурировали около пятидесяти человек, большинство из которых — члены правящей коалиции.

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Коррупция и борьба с ней
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