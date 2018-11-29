Вертолет Ми-24 потерпел крушение в Чехии

Прага, , 15:56 — REGNUM На юго-востоке Чехии упал военный вертолет Ми-24. Об этом, как передает портал iDNES. cz, сообщила пресс-секретарь национального министерства обороны страны Магдалена Дворжакова.

По ее словам, ЧП произошло 28 ноября в окрестностях города Намешт-над-Ославоу. Пилоты вертолета, рухнувшего с высоты нескольких метров, не пострадали.

«Утром в районе авиабазы… в окрестностях города Намешть-над-Ославоу потерпел крушение вертолет Ми-24, — сказала Дворжакова. — В результате инцидента никто не пострадал».

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины происшествия.

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