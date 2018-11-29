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Непогода на Кубани: жителей Новороссийска просят не выходить на улицу

Происшествия

В городе из-за ураганного ветра введен режим ЧС

Непогода на Кубани: жителей Новороссийска просят не выходить на улицу
Ураган

Новороссийск, Краснодарский край, 29 ноября 2018, 15:00 — REGNUM  Глава Новороссийска Краснодарского края Игорь Дяченко обратился к жителям города с просьбой по возможности не покидать помещения и ограничить передвижение по городу на личных автомобилях, в том числе с детьми. Об этом сообщила пресс-служба администрации города 29 ноября.

Просьба связана с прогнозируемыми погодными условиями в городе: в ближайшие два-шесть часов в Новороссийске ожидается ураган, уже на данный момент достигают 35−38 метров в секунду.

В городе с 13:00 29 ноября введен режим ЧС, закрыты школы, дети отправлены по домам. Детские сады работают, и будут работать до тех пор, пока родители не заберут последнего малыша. Общественный транспорт будет работать максимально долго. В городе организованы эвакуационные пункты, которые полностью готовы к приему людей.

На данный момент, как пояснили в мэрии, крупных аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не зафиксировано. Хотя уже поступило около сотни обращений жителей по поводу обрывов линий электропередач, массовых отключений не зафиксировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новороссийске введен режим ЧС: закрыты школы

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