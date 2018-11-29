Во Франции женщина закрылась в банке и угрожает взорвать его

Париж, , 14:26 — REGNUM Во Франции неизвестная женщина забаррикадировалась в отделении одного из банков в городе Алес и угрожает его взорвать, сообщает 29 ноября Midilibre.

Отмечается, что на место происшествия прибыли правоохранители, которые оцепили территорию. Сотрудники банка эвакуированы. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошел во французском городе Анже 24 ноября, когда участник протестных акций против повышения цен на автомобильное топливо стал угрожать взрывчаткой и требовать приема протестующих в Елисейском дворце.

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