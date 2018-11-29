Почти 20 студентов оказались в заложниках в итальянском городе Фьюджи

Фьюджи, Италия, , 13:53 — REGNUM В городе Фьюджи, расположенном в итальянской провинции Лацио, мужчина совершил попытку взять заложников. Инцидент произошёл утром 29 ноября в одном из учебных учреждений города. Об этом сообщает телеканал Rainews24.

Читайте также: В Италии арестовали захватившего заложников мужчину

Известно, что молодой человек вошёл в здание института профессиональной подготовки, схватил за руку руководителя группы и затащил его в помещение, в котором находились около 20 студентов. Злоумышленник, который очевидно был нетрезв, но без оружия, приказал всем не двигаться. Одной из студенток он нанёс лёгкие травмы.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обезвредили нападавшего, применив против него перцовый баллончик. В настоящее время все заложники освобождены, а злоумышленник задержан. Он доставлен в психиатрическое отделение больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года в Италии сотрудники полиции задержали 55-летнего Франческо Амато, который захватил заложников в одном из почтовых отделений города Пьеве-Модолена. Злоумышленник, приговоренный к 19 годам тюрьмы, требовал провести переговоры с главой МВД страны Маттео Сальвини. Спустя семь часов правоохранителям удалось уговорить его сдаться.