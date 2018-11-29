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Воспитатель детского сада в Милане арестован за жестокое обращение с детьми

Происшествия

Карабинеры установили скрытые камеры и зафиксировали 42 эпизода противоправного обращения с детьми

Милан, Италия, 29 ноября 2018, 13:05 — REGNUM  В Милане воспитатель одного из детских садов арестован за жестокое обращение с детьми, сообщает Il Messaggero в четверг, 29 ноября.

Получив предварительную информацию, карабинеры установили скрытые камеры, на которые и были сняты 42 эпизода противоправного обращения с детьми. Расследование длилось около месяца.

По данным издания, арестованный гражданин осуществлял акты как физической, так и вербальной агрессии в отношении своих воспитанников (пинки, толчки, крики).

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Зарубежная хроника
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