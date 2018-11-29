В Воронеже полицейского поймали на вымогательстве 700 тыс. рублей

Воронеж, , 12:45 — REGNUM В Воронеже сотрудник полиции задержан по подозрению в покушении на мошенничество — в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в пресс-службе регионального СУ СКР по Воронежской области.

По версии следствия, сотрудник полиции потребовал от жителя Воронежа взятку в 700 тыс. рублей. За эту сумму он обещал не проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности фирмы, которая принадлежала супруге мужчины. При этом сам полицейские никаких полномочий по проведению проверки не имел. Однако воронежце согласился на требование и пообещал собрать сумму за несколько дней. Позже сотрудник полиции был задержан сотрудниками регионального СК и УФСБ России по Воронежской области при получении денег.

В ГУ МВД России по Воронежской области по данному факту назначена служебная проверка, на период ее проведения сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Отметим, что накануне, 28 ноября, глава ГУ МВД по региону Михаил Бородин, выступая на координационном совещании правоохранительных органов, заявил о планируемых кадровых перестановках в ведомстве, в том числе — и в рамках антикоррупционных чисток.