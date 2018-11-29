Убитый туземцами на Андаманских островах американец мог быть миссионером

Нью-Дели, , 12:31 — REGNUM Индийские правоохранители полагают, что убитый на одном из Андаманских островов гражданин США Джон Аллен Чау мог быть миссионером неизвестной религиозной организации. Об этом пишет 29 ноября Hindustan Times.

Сообщается, что 27-летний американец мог отправиться на Северный Сентинельский остров для распространения христианства. По данным полиции, Чау перед путешествием на остров встречался с двумя прибывшими на архипелаг гражданами США.

«В ходе встреч эти люди побуждали Чау отправиться на остров и проповедовать христианство», — подчеркнули в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября гражданин США Аллен Чау, в нарушение законодательства Индии, запрещающего любой контакт с племенем сентинельцев, высадился на острове, где проживает племя с целью обращения племени в христианство, после чего туземцы поразили незваного гостя стрелами и зарыли его труп в песок.

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