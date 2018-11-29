Взрыв газа под Владимиром: погибшая могла не закрыть конфорку

Владимир, , 12:13 — REGNUM Пожилая жительница Владимирской области, погибшая в результате хлопка бытового газа, могла забыть об открытой конфорке плиты. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба областного Следственного управления СКР.

По предварительной версии, в одном из домов поселка Барсово в результате хлопка газа произошло обрушение потолочных перекрытий и наружных стен. Из-под завалов было извлечено тело погибшей 85-летней женщины. Еще двое пострадавших были госпитализированы.

«Причиной случившегося могло стать неосторожное поведение погибшей пенсионерки, которая предположительно в силу возраста забыла закрыть одну из конфорок газовой плиты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в городе Железногорске Курской области в одном из домов на улице Ленина произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали двое мужчин.

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