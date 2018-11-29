Четверг, 29 Ноября 2018 года
13:25:12 МСК

Взрыв газа под Владимиром: погибшая могла не закрыть конфорку

Происшествия

В результате хлопка произошло обрушение потолочных перекрытий и наружных стен жилого дома

Владимир, 29 ноября 2018, 12:13 — REGNUM  Пожилая жительница Владимирской области, погибшая в результате хлопка бытового газа, могла забыть об открытой конфорке плиты. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба областного Следственного управления СКР.

По предварительной версии, в одном из домов поселка Барсово в результате хлопка газа произошло обрушение потолочных перекрытий и наружных стен. Из-под завалов было извлечено тело погибшей 85-летней женщины. Еще двое пострадавших были госпитализированы.

«Причиной случившегося могло стать неосторожное поведение погибшей пенсионерки, которая предположительно в силу возраста забыла закрыть одну из конфорок газовой плиты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в городе Железногорске Курской области в одном из домов на улице Ленина произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали двое мужчин.

Читайте также: Взрыв газа в Курской области: пострадали два человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы бытового газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить