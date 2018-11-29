В Оренбуржье легковой автомобиль протаранил пожарную машину

Оренбург, , 12:34 — REGNUM В Оренбургской области области 29 ноября в автоаварию попала спецмашина ГУ МЧС. В ДТП погиб один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на дороге Медногорск — Каменноозёрное. Пожарная машина осуществляла мониторинг состояния трассы в связи с неблагоприятным метеопрогнозом. Синоптики обещают усиление ветра и метель.

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение со спецтранспортом МЧС.

По данным региональной Госавтоинспекции, за 10 месяцев 2018 года в Оренбургской области отмечен рост числа погибших в результате ДТП на 6,2%, в январе-октябре погиб 241 человек. За этот же период в регионе произошло 1802 ДТП, что на 6,5% меньше по сравнению с десятью месяцами 2017 года.