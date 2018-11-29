В Подмосковье полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры

Красногорск, , 12:02 — REGNUM Сотрудник УМВД по городу Электросталь подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника прокуратуры, сообщает 29 ноября пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, полицейский 28 ноября напал с ножом на сотрудника прокуратуры. Инцидент произошёл в здании прокуратуры города Электросталь.

«Преступные действия были пресечены коллегами потерпевшего», — говорится в сообщении.

Мотивы поступка выясняются, полицейский отказался давать показания.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).