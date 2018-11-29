В Одессе кандидата в президенты Украины забросали яйцами

Одесса, Украина, , 12:06 — REGNUM В Одессе около 30 человек в масках атаковали потенциального кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, сообщило 28 ноября издание «Думская.нет».

Нападение произошло в центре города, на улице Ришельевской недалеко от входа в один из офисных центров.

«Группа людей спортивной внешности сначала преградила Гриценко вход, а потом напала на сторонников политика, которые его сопровождали. Нескольких из них титушки (проплаченные хулиганы. Произошло от имени жителя Белой Церкви, спортсмена Вадима Титушко, который напал на журналистов в мае 2013 года — ИА REGNUM ) избили, в частности одному мужчине рассекли бровь», — сказано в сообщении.

По данным журналистов в политика бросили несколько яиц и тыкву, после чего завязалась драка с применением газовых баллончиков. В политсиле, которую представляет Гриценко, утверждают, что у двоих людей из сопровождения политика раны на лице и подозрение на сотрясение головного мозга.

Напомним, по данным соцопросов, Гриценко занимает четвёртую строчку среди кандидатов в президенты Украины, уступая Юлии Тимошенко, комику Владимиру Зеленскому и действующему главе государства Петру Порошенко.

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Президентские выборы запланированы на 31 марта 2019 года, но в связи с военным положением их дата может сместиться на неопределённый срок.

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