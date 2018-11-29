Мужчина погиб при пожаре в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 11:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 29 ноября произошел пожар. В одном из частных домов погиб мужчина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Несчастный случай произошел 29 ноября около 07:50 в городе Прохладный. Выехавшие на место происшествия пожарные обнаружили тело мужчины 1967 года рождения. В настоящее время возгорание устранено, площадь пожара составила 50 кв. м, полностью сгорела кровля.

Межведомственная следственная оперативная группа, работающая на месте происшествия, устанавливает причину пожара и размер ущерба.

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Напомним, это уже третий пожар со смертельным исходом в Кабардино-Балкарии за последние два месяца. Так, 21 ноября сгорел частный дом в селении Чегем Второй. При пожаре погиб мужчина. В начале октября 2018 года пожар случился в кавартире многоэтажного дома по улице Ленина в городе Баксане. В результате пожара погибла мать с двумя детьми

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