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В Эквадоре правоохранители обнаружили 2,5 тонны кокаина

Происшествия

В настоящее время следователи определяют хозяев крупной партии зелья

Кито, 29 ноября 2018, 11:43 — REGNUM  В результате совместной операции прокуратуры и МВД Эквадора была найдена и изъята крупная партия кокаина. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба надзорного ведомства в официальном Twitter.

Отмечается, что 2,5 тонны зелья, упакованного в джутовые мешки, были найдены в провинции Манаби на западе Эквадора. В прокуратуре подчеркнули, что в настоящее время следователи определяют хозяев крупной партии наркотиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что попавший в аварию в Эквадоре пассажирский автобус использовался для контрабанды наркотиков. Изучая корпус разбитого транспортного средства, полиция обнаружила двойной пол, под котором было спрятано 80 кг кокаина.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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