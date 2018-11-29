Авиакомпания Lion Air не согласна с отчетом о крушении самолета

Джакарта, , 11:43 — REGNUM Авиакомпания Lion Air не согласна с отчетом национальной комиссии по безопасности транспорта Индонезии о том, что самолет Lion Air JT 610, который разбился в водах Караванга, не мог летать, сообщает Tribunnews.

Глава авиакомпании Lion Air Эдвард Сираит узнал об отчете национальной комиссии по безопасности на транспорте из средств массовой информации.

«Это заявление, на наш взгляд, неверно», — заявил глава авиакомпании в главном офисе Lion Air в Джакарте.

Эдвард Сираит подчеркнул, что самолет был исправен, все технические характеристики были в порядке и компания может предоставить соответствующие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Lion Air разбился в водах Караванга 29 октября 2018 года. В комитете по безопасности на транспорте Индонезии заявили, что за три дня до авиакатастрофы, на самолете было зарегистрировано шесть различных неисправностей.

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