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Отключения света, затопленные мосты и дома: последствия непогоды на Кубани

Происшествия

Главы районов края, пострадавших от непогоды, доложили о ситуации губернатору

Отключения света, затопленные мосты и дома: последствия непогоды на Кубани
Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Краснодар, 29 ноября 2018, 11:40 — REGNUM  В Туапсинском, Северском, Апшеронском районах, а также в Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе Краснодарского края ликвидируют последствия непогоды. О ситуации главы муниципалитетов доложили губернатору Вениамину Кондратьеву 29 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

Как отмечалось, пострадавших в результате сильных дождей нет. Эвакуация из пострадавших районов пока также не требуется, однако во всех населенных пунктах продолжают дежурить спасатели. ГУ МЧС региона совместно с министерством ГО и ЧС края создан межведомственный оперативный штаб, оперативные штабы действуют во всех муниципалитетах, уровень рек в регионе взят под круглосуточный контроль.

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По данным на утро 29 ноября в регионе ситуация с ливнями стабилизировалась, продолжается работа по устранению последствий. Так, в селе Архипо-Осиповке под водой оказалась 51 придворовая территория, от воды пострадали десять домов. Из-за непогоды было прервано энергоснабжение в Новороссийске — в хуторах Ленинский путь и Семигорье: сейчас там ведутся восстановительные работы. Без света оставались также населенные пункты Шабановское и Тхамаха Северского района, там аварии устранены. Возле подтопленного автомобильного моста у станицы Ставропольской организовано круглосуточное дежурство оперативных служб и сотрудников ДПС. В Горячем Ключе на данный момент уровень воды в реке Псекупсе +264 при критическом +430. В Туапсинском и Апшеронском районах уровень воды в горных реках ночью приближался к критической отметке, сейчас ситуация стабилизировалась. По последним данным, циклон направился в сторону Сочи, в зоне подтопления могут оказаться Лазаревский район и Центральный Сочи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионе до 30 ноября действует экстренное предупреждение по погоде. В регионе прогнозируются сильные снегопады, понижение температуры — сильный снег уже прошел в Краснодаре, что привело к сбою в работе аэропорта. Дорожные службы на федеральных трассах переведены на круглосуточный режим работы.

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