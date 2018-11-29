В Красноярске проверяют информацию о попытке похищения младенца из больницы

Красноярск, , 11:22 — REGNUM В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства инцидента в детской краевой больнице, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По информации местных СМИ, неизвестная женщина проникла в больницу и попыталась похитить новорожденного ребенка. При этом она якобы ударила тяжелым предметом по голове мать ребенка, но испугавшись криков женщины, скрылась.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге было раскрыто похищение младенца, которого обманным путем выкрали прямо из больницы. По подозрению в совершении преступления задержаны две женщины, мать и дочь, граждане одного из среднеазиатских государств.

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