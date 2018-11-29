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В Алтайском крае ожидают снежный шторм

Происшествия

Порывы ветра в ближайшие сутки будут достигать 25-27 м/с

В Алтайском крае ожидают снежный шторм
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Метель

Барнаул, 29 ноября 2018, 11:39 — REGNUM  ГУ МЧС по Алтайскому краю передаёт штормовое предупреждение с похолоданием на ближайшие сутки.

По данным синоптиков, вечером 29 и 30 ноября 2018 года в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег. Не исключены в Алтайском крае сильные осадки (в предгорьях — очень сильные), гололёдные явления, отложение мокрого снега, метель.

Порывы ветра при этом могут достигать 25−27 м/с. На дорогах прогнозируют очень сильную гололедицу и снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю не исключает возникновения ЧС и в связи с этим напоминает о соблюдении мер безопасности в непогоду.

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Ураганы, шторма, бури
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