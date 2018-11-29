Боевики «Боко Харам"* убили порядка 40 нигерийских военных

Абуджа, , 11:10 — REGNUM Боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили 39 нигерийских военнослужащих, сообщает 29 ноября Anadolu.

Данную информацию предоставили представители военных Нигерии. Заявление было сделано после того, как СМИ опубликовали информацию о более 100 погибших в боях с террористами.

Напомним, боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются наиболее жестокой террористической группировкой в Африке. Они сражаются с правительством страны за создание государства, основанного на законах шариата.

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