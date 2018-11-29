Погибшим при крушении вертолета в НАО оказался архангелогродец

Нарьян-Мар, , 10:57 — REGNUM Все члены экипажа разбившегося в Ненецком АО вертолета являются жителями разных регионов. Погибшим оказался житель Архангельска. Об этом со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа Сергея Свиридова пишет nao24.ru.

Cвиридов сообщил, что сегодня вечером вертолетом Нарьян-Марского объединённого авиаотряда пять пострадавших в авиапроисшествии были доставлены в окружную столицу. Все они в настоящее время находятся в Ненецкой окружной больнице.

«Один пациент после проведённой операции продолжает оставаться в реанимационном отделении, у него диагностирована черепно-мозговая травма, раздроблены тазовые кости, а также серьезно повреждены кисти рук. Ещё четверо членов экипажа после необходимого оперативного вмешательства помещены под наблюдение докторов хирургического отделения», — сообщил он.

Свиридов добавил, что вопрос о необходимости госпитализации самого тяжелого пациента в одно из лечебных учреждений Архангельска будет решаться завтра. В отношении остальных пациентов принято решение продолжить лечение в Нарьян-Маре.

По словам руководителя профильного регионального ведомства, члены экипажа разбившегося в среду в районе вертодрома «Пижма» являются жителями Кирова, Краснодара, Тюмени, Красноярска и Сургута. Погибший в катастрофе был жителем Архангельска

Как сообщал ИА REGNUM, вчера вечером в Ненецком АО совершил жесткую посадку вертолет МИ-8. Погиб командир воздушного судна, возбуждено уголовное дело.

Вертолет авиакомпании «Ютэйр» выполнял подрядные работы по заказу одной из нефтедобывающих компаний, работающих на территории Ненецкого округа. Экипаж выполнил все плановые работы и направлялся на вертодром «Пижма». Не долетев до запланированного места посадки примерно 1 километр, вертолет упал

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