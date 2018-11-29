Житель Бангкока погиб в ДТП с диким слоном

Бангкок, , 10:55 — REGNUM Житель столицы Таиланда погиб в результате аварии с участием дикого слона. Об этом пишет 29 ноября газета The Nation.

Отмечается, что ДТП произошло в ночное время суток, когда 58-летний мужчина ехал на своем пикапе по шоссе, проходящему по территории национального парка Кхао Яй. По предварительной версии, автомобиль врезался в слона, переходившего трассу. Для извлечения тела пострадавшего из искорёженной автомашины спасателям пришлось применить гидравлический резак.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября стало известно, что в национальном парке Зимбабве Мана-Пулс дикий слон насмерть затоптал туристку из Германии, вышедшую из автомобиля, чтобы сфотографировать диких животных.

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