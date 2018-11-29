В Электростали совершено нападение на сотрудника прокуратуры

Электросталь, Московская область, , 10:55 — REGNUM В отношении сотрудника УМВД России по г.о. Электросталь, который подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ст. 295 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

По данным следствия, нападение на сотрудника прокуратуры было совершено в здании городской прокуратуры 28 ноября. Сотрудника полиции, который подозревается в преступлении, задержали коллеги потерпевшего.

«На допросе у следователя подозреваемый от дачи показаний отказался, — говорится в сообщении. — Мотивы его поступка не известны».

В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего.

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