В Киеве загорелось министерство финансов Украины

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР

Киев, , 10:30 — REGNUM В здании министерства финансов Украины произошло возгорание, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщило 29 ноября информационное агентство УНН.

Пожар произошёл примерно в 8:40 мск:

«На место выехало 6 единиц пожарной техники, горят кабели в шахте лифта, работников министерства эвакуировали», — рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Напомним, 28 ноября 2018 годаво Львове неизвестные подожгли два отделения российского «Аьфа-банка». В ту же ночь из отделения государственного «Ощадбанка» был украден банкомат.

Читайте также: Во Львове преступники ограбили отделение государственного банка