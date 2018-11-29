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В Киеве загорелось министерство финансов Украины

Происшествия

Сотрудников министерства эвакуировали

В Киеве загорелось министерство финансов Украины
Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР
Всё уже украдено до нас

Киев, 29 ноября 2018, 10:30 — REGNUM  В здании министерства финансов Украины произошло возгорание, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщило 29 ноября информационное агентство УНН.

Пожар произошёл примерно в 8:40 мск:

«На место выехало 6 единиц пожарной техники, горят кабели в шахте лифта, работников министерства эвакуировали», — рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Напомним, 28 ноября 2018 годаво Львове неизвестные подожгли два отделения российского «Аьфа-банка». В ту же ночь из отделения государственного «Ощадбанка» был украден банкомат.

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